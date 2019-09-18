Жители Южной Америки теперь могут попробовать на вкус продукцию Великолукского агрохолдинга

Великолукский агрохолдинг – первое российское предприятие, которое начало поставки в Южную Америку.

Сегодня на предприятии состоялась отгрузка первой партии свинины для Венесуэлы, что является важным событием как для компании, так и для всего российского свиноводства. Продукция прошла целую серию тестов.

В очередной раз агрохолдинг продемонстрировал высокое качество продукции, тем самым укрепив лидирующие позиции среди отечественных производителей.

«Поставки на другой континент – это заслуга сотрудников предприятия, которые каждый день трудятся над тем, чтобы качество свинины оставалось самым лучшим», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.

Напомним, Великолукский мясокомбинат поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию, Гонконг. На очереди Куба и другие страны.