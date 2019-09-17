Избранный глава Дновского района пообещал уважать права граждан и соблюдать конституцию

В Дновском районе прошла торжественная церемония вступления в должность избранного главы муниципалитета Михаила Шауркина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Участниками церемонии инаугурации стали первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, главы муниципальных образований, депутаты регионального парламента и районного собрания, представители политических партий и общественных организаций, руководители ведомств, предприятий, учреждений и организаций, жители района.

«Территориально избирательная комиссия Дновского района постановила: признать выборы главы Дновского района состоявшимися и действительными, считать избранным главой Дновского района Шауркина Михаила Николаевича», - сообщил о результатах прошедших выборов председатель ТИК Игорь Иванов.

Михаил Шауркин принёс присягу, поклявшись при исполнении возложенных на него полномочий уважать права и свободы граждан, соблюдать конституцию РФ, устав Псковской области и района, областные законы, после чего секретарь территориальной избирательной комиссии вручил избранному главе района удостоверение.

Избранный глава поблагодарил своих избирателей за то, что они поверили в него и наделили кредитом доверия, и пообещал оправдать его.