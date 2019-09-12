Установлены требования для получения звания «Почетного гражданина Псковской области»

Утверждено положение о высшей награде региона - звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно принятому 12 сентября документу, звание «Почетный гражданин Псковской области» присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года за исключительные заслуги перед областью и ее жителями.

Гражданин должен проживать на территории региона не менее 20 лет, иметь такой же минимальный трудовой стаж, а также обладать медалью «За заслуги перед Псковской областью» или государственными наградами РФ либо СССР.