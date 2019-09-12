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Общество

Установлены требования для получения звания «Почетного гражданина Псковской области»

12 сентября 2019 года, 15:46

Утверждено положение о высшей награде региона - звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно принятому 12 сентября документу, звание «Почетный гражданин Псковской области» присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года за исключительные заслуги перед областью и ее жителями.

Гражданин должен проживать на территории региона не менее 20 лет, иметь такой же минимальный трудовой стаж, а также обладать медалью «За заслуги перед Псковской областью» или государственными наградами РФ либо СССР.

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Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин Псковской области», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение. Почетные граждане заносятся в Книгу почетных граждан Псковской области, являются почетными гостями на главных мероприятиях, праздниках Псковской области.

Кроме того, почетному гражданину выплачивается единовременное государственное пособие в размере 100 тысяч рублей.

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