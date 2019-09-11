О снижении стоимости проезда по маршруту Псков – Новгород сообщили жителям региона

С 13 сентября снизится стоимость проезда на автобусах направления Псков – Новгород, Псков – Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Маршрут №508 «Псков – Новгород» отправление из Пскова в 9.25 (ежедневно) отправление из Новгорода в 16.00 (ежедневно). Стоимость проезда 500 рублей *, для студентов 450 рублей *.

* для пассажиров полного цикла пути (из Пскова до Новгорода и обратного направления).





Маршрут №504 «Псков – Великие Луки» следующий через Опочку отправление из Пскова в 8.20 (ежедневно) отправление из Великих Лук в 17.10 (ежедневно) Стоимость проезда 450 рублей *, для студентов 400 рублей *.

* для пассажиров полного цикла пути (из Пскова до Новгорода и обратного направления)





Стоимость проезда по маршруту №504 на участках: «Псков – Опочка» стоимость проезда составит 300 рублей, «Псков – Пустошка» 350 рублей.