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Общество

Десятки школьных автобусов и машин скорой помощи поступят в Псковскую область

4 сентября 2019 года, 10:33

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Поставщиками автомобилей станут российские производители: ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».

Среди машин скорой помощи, которые поступят в регион, 38 будут класса В (автомобили экстренной медицинской помощи), и две – класса С (реанимобили).

Из 35 школьных автобусов, предназначенных для Псковской области, один будет вместимостью от 10 до 12 человек, один – от 13 до 20 человек. Десять автобусов рассчитаны на перевозку от 21 до 24 пассажиров, восемь – от 25 до 31 пассажира. Вместимость ещё пятнадцати автобусов – более 31 человека.

Решение о закупке машин скорой помощи и школьных автобусов было принято 2 августа.

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