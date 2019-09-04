Десятки школьных автобусов и машин скорой помощи поступят в Псковскую область

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Поставщиками автомобилей станут российские производители: ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».

Среди машин скорой помощи, которые поступят в регион, 38 будут класса В (автомобили экстренной медицинской помощи), и две – класса С (реанимобили).

Из 35 школьных автобусов, предназначенных для Псковской области, один будет вместимостью от 10 до 12 человек, один – от 13 до 20 человек. Десять автобусов рассчитаны на перевозку от 21 до 24 пассажиров, восемь – от 25 до 31 пассажира. Вместимость ещё пятнадцати автобусов – более 31 человека.

Решение о закупке машин скорой помощи и школьных автобусов было принято 2 августа.