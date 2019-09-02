Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно

Перед нами замечательная новая школа, которая за последние десятки лет впервые открылась в районе. Ни одно поколение дновичей ждало этого события. Дальше все усилия будем прикладывать, чтобы такие школы появились и в других районах Псковской области. Школа - не только здание, это ученики, родители, учителя, надеюсь, что работа будет организована так, что дети будут получать крепкие и надежные знания и самые необходимые навыки.



