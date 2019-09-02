Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно

В понедельник, 2 сентября, в новой школе в Дно прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и открытию образовательного учреждения, передает корреспондент «Псковской правды».
В понедельник, 2 сентября, в новой школе в Дно прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и открытию образовательного учреждения, передает корреспондент «Псковской правды».
Поздравляю с Днём знаний! Для нас это особенный день, так как открываем новую современную школу взамен старой, аварийной, в которой учились в две смены. Для нас важно, чтобы дети получали качественное образование и оставались работать здесь.
Перед нами замечательная новая школа, которая за последние десятки лет впервые открылась в районе. Ни одно поколение дновичей ждало этого события. Дальше все усилия будем прикладывать, чтобы такие школы появились и в других районах Псковской области. Школа - не только здание, это ученики, родители, учителя, надеюсь, что работа будет организована так, что дети будут получать крепкие и надежные знания и самые необходимые навыки.
Право дать первый звонок предоставили ученику 9а класса Сергею Жилишу и Дарине Красавиной из 1а класса.
Первыми в здание новой школы вошли первоклассники.
Современные условия здесь созданы для педагогов, учащихся разных возрастов и детей с особенностями развития. Отдельное внимание в школе уделено внутренним помещениям, которые адаптированы для представителей маломобильных групп.