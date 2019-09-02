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Общество

Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно

2 сентября 2019 года, 11:54

В понедельник, 2 сентября, в новой школе в Дно прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и открытию образовательного учреждения, передает корреспондент «Псковской правды».

Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.

Поздравляю с Днём знаний! Для нас это особенный день, так как открываем новую современную школу взамен старой, аварийной, в которой учились в две смены. Для нас важно, чтобы дети получали качественное образование и оставались работать здесь.


Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в ДноМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Впервые в Дновской школе появились классы робототехники и 3D-моделирования.
Фото Ольги Нефёдовой.
Затем глава региона вручил благодарность за активную реализацию социальной политики в районе начальнику территориального отдела социальной защиты Татьяне Пахомовой.

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Далее в приветственным словом и поздравлениями к учителям, родителям и учащимся обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов:

Перед нами замечательная новая школа, которая за последние десятки лет впервые открылась в районе. Ни одно поколение дновичей ждало этого события. Дальше все усилия будем прикладывать, чтобы такие школы появились и в других районах Псковской области. Школа - не только здание, это ученики, родители, учителя, надеюсь, что работа будет организована так, что дети будут получать крепкие и надежные знания и самые необходимые навыки.


Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в ДноАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Это третья школа, построенная за последние несколько лет в регионе.
Фото Ольги Нефёдовой.
«Так долго ждали этого события! За этими дверями вас ждет так много нового и интересного. Прошу вас, мальчишки и девчонки, любите и берегите свою школу», - добавила директор школы Татьяна Щукина.

Право дать первый звонок предоставили ученику 9а класса Сергею Жилишу и Дарине Красавиной из 1а класса.

Первыми в здание новой школы вошли первоклассники.

Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ольги Нефёдовой.
Напомним, в новой школе, рассчитанной на 500 учеников, установлено специальное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, музыки, технологии для девочек и мальчиков, а также для всех кабинетов других школьных предметов и начальной школы.

Современные условия здесь созданы для педагогов, учащихся разных возрастов и детей с особенностями развития. Отдельное внимание в школе уделено внутренним помещениям, которые адаптированы для представителей маломобильных групп.

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