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Общество

В начале сентября в Пскове начнётся массовый снос незаконно установленных гаражей и киосков

28 августа 2019 года, 17:26

Со 2 сентября в Пскове приступят к массовому сносу незаконно установленных гаражей и киосков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего за ближайший месяц планируется снести 34 таких гаража, расположенных на Рижском проспекте возле дома №56а, а также рядом с двумя детскими садами.

На месте этих незаконно возведенных строений начнут строительство ясельной пристройки на 80 мест. Подрядчик готов приступить к работам.

В ближайших планах у городских властей начать снос 24 ларьков и киосков, которые также незаконно были установлены в разных районах города.

В УГХ просят собственников данных строений самостоятельно демонтировать их и таким образом освободить незаконно занятые земельные участки, а также напоминают, что демонтированное имущество будет храниться один год, после чего его реализуют.

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