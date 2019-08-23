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Общество

Владимир Путин: Псковская земля вписала незабываемые страницы в ратную летопись страны

23 августа 2019 года, 12:51

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона и пожелал им благополучия, си и энергии для осуществления намеченных планов. Обращение опубликовано на сайте президента РФ.

Владимир Путин: Псковская земля вписала незабываемые страницы в ратную летопись страны
Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием.
Фото с сайта президента России.
Глава государства отметил серьезный вклад псковичей в становление и развитие российской государственности. 

«Псковская земля вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны. Послужила источником творческого вдохновения для выдающихся русских поэтов, писателей, художников, музыкантов и зодчих», подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, жители Псковской области воспитывают в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства.

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Напомним, Псковская область была образована 23 августа 1944 года. На ее территории проживают больше 620 тысяч человек.

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