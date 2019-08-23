Владимир Путин: Псковская земля вписала незабываемые страницы в ратную летопись страны

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона и пожелал им благополучия, си и энергии для осуществления намеченных планов. Обращение опубликовано на сайте президента РФ.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона и пожелал им благополучия, си и энергии для осуществления намеченных планов. Обращение опубликовано на сайте президента РФ.
«Псковская земля вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны. Послужила источником творческого вдохновения для выдающихся русских поэтов, писателей, художников, музыкантов и зодчих», подчеркнул Владимир Путин.
По словам президента, жители Псковской области воспитывают в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства.