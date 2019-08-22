Незабываемый показ этномоды состоится во время гала-концерта в псковском ГКЦ

Во вторник, 27 августа, на сцене Городского культурного центра (Псков, улица Победы, дом 1) в 18.00 начнётся гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Темой в нынешнем году является «Музыка и этностиль». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителям покажут самые яркие музыкальные выступления творческих коллективов и солистов из Республики Коми, Республики Башкортостан, Республики Карелия, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской и Псковской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Эстонии.

В этот же вечер прозвучат народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках.

Кроме того, во время концерта состоится незабываемый показ этномоды, где дизайнеры покажут свои коллекции одежды и украшения в этническом стиле.