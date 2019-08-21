Известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области

На концерте в честь 75-летия Псковской области выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер». Праздник начнется 23 августа в Детском парке в 20.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На концерте в честь 75-летия Псковской области выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер». Праздник начнется 23 августа в Детском парке в 20.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Вместе с «Русским характером» Юрий Кононов выступает с программой «Песни, любимые нами», в которую вошли произведения отечественных и зарубежных исполнителей, романсы, а также песни собственного сочинения.