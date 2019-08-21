Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области

21 августа 2019 года, 10:37

На концерте в честь 75-летия Псковской области выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер». Праздник начнется 23 августа в Детском парке в 20.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области
Певец выступает в эстрадно-классическом жанре, привнося в него яркий национальный колорит казаческой культуры.
Фото пресс-службы областной администрации.
Юрий Кононов занялся эстрадным творчеством сразу после окончания школы. За это время он успел спеть дуэтом с Тамарой Синявской, Тамарой Гвердцители, Любовью Казарновской, Дианой Гурцкой.

Вместе с «Русским характером» Юрий Кононов выступает с программой «Песни, любимые нами», в которую вошли произведения отечественных и зарубежных исполнителей, романсы, а также песни собственного сочинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атмосфера прошлого: в Пскове открылась выставка в честь 75-летия образования региона
Напомним, Псковская область была образована 23 августа 1944 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полтысячи работ от мастеров Псковской области выставили в областном Центре народного творчества
Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями
Жителей Пскова 23 августа приглашают на открытие выставки «Подвиг после войны»
В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»
Театральные коллективы призвали давать благотворительные концерты в соцучреждениях Псковской области
Наталья Никифорова: Год театра ещё не закончился, но считаем его плодотворным
«Понадобятся только ваши руки»: в Пскове набирают участников для праздничного флэшмоба
В Черехе хотят построить станцию очистки воды за 43 миллиона рублей
Псковичи могут получить образование в Московском институте госуправления и права

Комментарии

Авторизация
No comments
Евгений Скачков: Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Общество
20 августа 17:30

Евгений Скачков: Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Раскрасить микрорайоны, создать велоинфраструктуру и сделать город доступным для маломобильных граждан собирается новый главный архитектор Пскова
До 120 и старше

Общество / Соцзащита
20 августа 11:27

До 120 и старше

Новорожденные получили медали, а для пожилых закупили автомобили
Занятия в частных секциях и студиях псковским школьникам оплатит государство

Общество / Образование
20 августа 11:20

Занятия в частных секциях и студиях псковским школьникам оплатит государство

Что об этом думают родители