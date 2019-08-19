Опубликован список адресов, по которым в Пскове можно бесплатно привиться от гриппа

До 15 октября в Пскове пройдёт вакцинация против гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чтобы сделать прививку горожане могут обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет с понедельника по пятницу по адресам:

- Поликлиника № 1: Псков, улица Кузнецкая, дом 19, кабинет №10, № 12, с 8 до 16 часов, телефон (8112)66-53-29, (8112)66-53-50;

- Поликлиника № 2: Псков, улица Коммунальная, дом 23, кабинет № 4, с 8 до 17 часов; телефон (8112)57-33-66;

- Поликлиника № 3: Псков, улица Индустриальная, дом 8, кабинет № 7, с 8 до 15 часов среду с 8 до 14 часов, телефон (8112)53-62-14;

В офисах врача общей практики:

- Псков, улица Николая Васильева, дом 83а, с 8 до 16 часов, телефон (8112)73-42-33 - по расписанию работы врача общей практики;

- Псков, улица Коммунальная, дом 81, телефон (8112)55-51-20, с 8 до 17 часов;

- Псков, улица Красноармейская, дом 26, телефон (8112)57-38-09, с 8 до 17 часов;

- Псков, улица Киселева, дом 8, телефон регистратуры (8112)29-83-60, телефон процедурного кабинета (8112)29-83-66 с 8 до 15 часов,

- Псков, улица Алехина, дом 10, телефон (8112)75-00-89, с 8 до 12 часов.

По субботам можно будет обратиться в поликлинику № 2 по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 23, к дежурному врачу-терапевту с 8 до 15 часов.

Прививки проводятся бесплатно.

Телефон для справок: (8112)53-62-14 (отделение профилактики)

Телефон приемной главного врача: (8112)53-49-42.