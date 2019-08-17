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Экономика

Михаил Ведерников назвал важным решением включение Печор в список моногородов России

17 августа 2019 года, 08:25

Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, город Печоры включили в список моногородов России. Глава региона сослался на распоряжение, которое на днях подписал председателем Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это — новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», — сказал Михаил Ведерников.

СПРАВКА

Моногород - это город, зависящий от одного или нескольких «градообразующих» предприятий. Главная проблема моногородов, которых в России несколько десятков, состоит в том, что если на таких предприятиях начинаются увольнения, то большинству людей просто негде работать. Государство часто оказывает поддержку моногородам и предприятиям, критически важным для жизни таких городов.


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