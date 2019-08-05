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Общество

Ещё девять псковских ветеранов войны получат миллионную субсидию на покупку жилья

5 августа 2019 года, 09:54

Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря достигнутым главой региона Михаилом Ведерниковым договоренностям с зампредом правительство РФ Татьяной Голиковой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ещё девять псковских ветеранов войны получат миллионную субсидию на покупку жилья
В Псковской области продолжается работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.
Фото Андрея Степанова.
Поступившие средства помогут дополнительно обеспечить жильем ещё девять ветеранов, проживающих в региона, и приравненных к ним категорий граждан. Каждому из них предоставят субсидию в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ее можно будет направить на покупку или строительство жилых помещений.

Отметим, всего с начала действия президентского указа в 2010 году в Псковской области почти 4,5 тысячи ветеранов и участников войны смогли улучшить свои жилищные условия.

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