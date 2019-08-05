Ещё девять псковских ветеранов войны получат миллионную субсидию на покупку жилья

Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря достигнутым главой региона Михаилом Ведерниковым договоренностям с зампредом правительство РФ Татьяной Голиковой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поступившие средства помогут дополнительно обеспечить жильем ещё девять ветеранов, проживающих в региона, и приравненных к ним категорий граждан. Каждому из них предоставят субсидию в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ее можно будет направить на покупку или строительство жилых помещений.

Отметим, всего с начала действия президентского указа в 2010 году в Псковской области почти 4,5 тысячи ветеранов и участников войны смогли улучшить свои жилищные условия.