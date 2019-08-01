Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»

В рамках «Медового фестиваля» 17 августа пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней Киры Дегтярёвой из Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Спустя пару дней после рождения девочке поставили диагноз – перинатальное поражение центральной нервной системы. А чуть позже медики поставили еще два – первичный иммунодефицит, детский церебральный паралич (ДЦП).

Новгородская «Клиника доктора Мышляева» может взять малышку, чтобы провести полномасштабное обследование, комплекс лечебной физкультуры, организовать занятия с психологом и логопедом. Всё это поможет Кире ходить без помощи мамы.

На один курс реабилитации требуется чуть более 185 тысяч рублей.

Организатор «Медового фестиваля» - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.