Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»

В рамках «Медового фестиваля» 17 августа пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней Киры Дегтярёвой из Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.
В рамках «Медового фестиваля» 17 августа пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней Киры Дегтярёвой из Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Новгородская «Клиника доктора Мышляева» может взять малышку, чтобы провести полномасштабное обследование, комплекс лечебной физкультуры, организовать занятия с психологом и логопедом. Всё это поможет Кире ходить без помощи мамы.
На один курс реабилитации требуется чуть более 185 тысяч рублей.
Организатор «Медового фестиваля» - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.