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Общество

Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом

31 июля 2019 года, 15:15

Десантный «балет» и выступление Ансамбля песни и пляски ВДВ ждет зрителей на открытии «Десантного взвода» 3 августа на полигоне Завеличье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
Соревнования пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье», «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».
Фото Сергея Герасимова.
Зрителей и участников праздника ждет большая концертная программа, откроет которую сводный духовой оркестр 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

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Завершит концерт ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, который представит композицию «Крылатая пехота» и споет гимн всех российских десантников «Синева»

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Начало торжественной церемонии открытия конкурса в 10.00. Вход свободный.

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