Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом

Десантный «балет» и выступление Ансамбля песни и пляски ВДВ ждет зрителей на открытии «Десантного взвода» 3 августа на полигоне Завеличье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Десантный «балет» и выступление Ансамбля песни и пляски ВДВ ждет зрителей на открытии «Десантного взвода» 3 августа на полигоне Завеличье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Завершит концерт ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, который представит композицию «Крылатая пехота» и споет гимн всех российских десантников «Синева»