Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Новый асфальт, освещение и спортивный комплекс появятся в «Аллее ветеранов» в этом году

31 июля 2019 года, 12:03

Сквер «Аллея ветеранов» между домами №56 по улице Юбилейной и №7 по улице Западной в Пскове капитально отремонтируют в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы, стоимостью около 4,5 миллионов рублей, будут выполнены в этом году, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Новый асфальт, освещение и спортивный комплекс появятся в «Аллее ветеранов» в этом году
Капитальный ремонт ждет псковскую «Аллею ветеранов» в этом году.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
На эту сумму в сквере планируют поднять на 10 сантиметров уровень пешеходной дорожки вдоль теплотрассы, заменить асфальт на тротуарах и площадках, заасфальтировать «народные тропы» и установить бортовые камни.

Предусмотрена также установка 12 новых скамеек и урн, устройство защиты теплотрассы, ремонт и покраска ограждений сквера, посадка цветов и травы.

Новый асфальт, освещение и спортивный комплекс появятся в «Аллее ветеранов» в этом году
«Аллея ветеранов» официально появилась в Пскове в 2004 году.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».

В нынешнем году в «Аллее ветеранов» планируют сделать и наружное освещение. Здесь же появится спортивный комплекс стоимостью около 300 тысяч рублей. В центре сквера на небольшой площадке с резиновым покрытием собираются установить уличные тренажеры: ходунки, велосипеды и турники.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жительница Борисовичей повелась на уговоры мошенника и перевела ему 60 тысяч рублей
На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора
Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района
Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»
Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области
Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах
На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа
Юлия Пересильд сыграет в спектакле худрука театра «Одеон» из Парижа

Комментарии

Авторизация
No comments
Ждём посадок

Общество
30 июля 17:05

Ждём посадок

Тополям, профнастилу и граффити — нет, колясочникам и восстановлению газонов — да: новые правила благоустройства обсуждают в Пскове
Псков – Рига: путь навстречу

Общество
30 июля 12:09

Псков – Рига: путь навстречу

2019 год, как известно, для Пскова знаменателен: в городе 26-29 июня здесь широко, феерично и незабываемо прошли Ганзейские дни Нового времени
Бьёт — значит ответит

Общество / Закон
30 июля 10:20

Бьёт — значит ответит

Как работает полиция с пьяными дебоширами на улицах, сколько у нас в области семейных побоищ и что делать, если места для сдачи экзаменов в ГИБДД продают в интернете ушлые проходимцы