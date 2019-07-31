Новый асфальт, освещение и спортивный комплекс появятся в «Аллее ветеранов» в этом году

Сквер «Аллея ветеранов» между домами №56 по улице Юбилейной и №7 по улице Западной в Пскове капитально отремонтируют в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы, стоимостью около 4,5 миллионов рублей, будут выполнены в этом году, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На эту сумму в сквере планируют поднять на 10 сантиметров уровень пешеходной дорожки вдоль теплотрассы, заменить асфальт на тротуарах и площадках, заасфальтировать «народные тропы» и установить бортовые камни. Предусмотрена также установка 12 новых скамеек и урн, устройство защиты теплотрассы, ремонт и покраска ограждений сквера, посадка цветов и травы.