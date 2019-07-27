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Общество

Псковские поисковики разыскивают возможные места захоронения местных жителей, погибших от рук фашистов

27 июля 2019 года, 11:29

В Псковской области проходит исследовательская работа в рамках мемориального проекта «Без срока давности». Как стола известно «Псковской правде», поисковики разыскивают возможные места захоронения мирных жителей, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков.


Мы исследуем архивные документы, в них стараемся найти информацию о местоположении захоронений, после чего проверяем информацию на местности

Псковские поисковики разыскивают возможные места захоронения местных жителей, погибших от рук фашистовКирилл Баринов, руководитель поискового отряда "Тихие зори"

Так, в Пскове и Псковском районе отряд «Тихие зори» исследовал 3 участка. Один из них располагается недалеко от микрорайона Кресты площадью 4 квадратных километра.

Перед поисковиками стоит задача локализовать места захоронений мирных жителей. После этого совместно с волонтерами будут организованы поисковые экспедиции, которые завершатся перезахоронением обнаруженных останков.

Проект «Без срока давности» был презентован на молодежном форуме «Без границ», который прошел в Себежском районе. Кроме Псковской области он затронет Новгородскую область и Ставропольский край. На сегодняшний день данные о погибших гражданских лицах во время Великой Отечественной войны варьируются от 9 до 16 миллионов человек.

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