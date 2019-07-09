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Общество

Историческую память в России сохранят в Год памяти и славы по указу президента

9 июля 2019 года, 14:39

 Владимир Путин 8 июля подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы", - говорится в указе.

Организацию и проведение мероприятий в рамках этого года будет проводить Российский организационный комитет "Победа", координировать работу -руководитель администрации Президента Антон Вайно.

Правительству поручено в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, а органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия.

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