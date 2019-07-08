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Общество

Региональный оператор по обороту ТКО провел уборку территории Кургана Дружбы

8 июля 2019 года, 15:52

С территории Кургана Дружбы вывезли 10 кубометров мусора. Работу по уборке праздничных площадок выполнил региональный оператор по обороту твердых коммунальных отходов – компания «Экопром». Как сообщил руководитель компании Сергей Пайст, для уборки территории были задействованы две единицы техники и пять работников. Вывоз отходов прошел в штатном режиме.

Напомним, что в этом году принимающей стороной выступила Россия, поэтому основные мероприятия прошли на территории Себежского района. В традиционном памятном мероприятии на Кургане Дружбы приняли участие представители ветеранских объединений трех стран-участниц — всего 160 человек. Курган Дружбы начался с традиционного братания, после чего были возложены цветы к памятникам на территории России и Беларуси, а также корзина цветов была передана на латвийскую сторону. Продолжились мероприятия торжественным митингом и праздничным концертом. Также на поляне работали интерактивные площадки.

О том, как прошло юбилейное мероприятие, смотрите в фоторепортаже «Псковской правды».

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