На территории Кургана Дружбы воссоздадут партизанский лагерь

На территории Кургана Дружбы будет воссоздан партизанский лагерь. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил представитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По его словам, организаторы творческой части мероприятия сотрудничают с заслуженным деятелем РФ Гедиминасом Тарандой.

«В этом году будет серьезная программа. Но самое главное,что мы ходим сделать – воссоздать реконструкцию партизанского лагеря. Будут построены землянки, партизанская баня, партизанский госпиталь. Это будет интерактивная история, туда можно будет прийти, посмотреть быт партизан, оружие», - сообщил Дмитрий Волхонов.

На территории лагеря будет даже площадка «Партизанская кухня». Правда, как отмечают организаторы, с питанием в военное время было сложно. Планируется, что приедут порядка 50 реконструкторов, которые будут устраивать лагерь партизан.

Также будут работать две большие музейные выставки: экспозиция музея из Острова и выставка военной техники из Москвы.