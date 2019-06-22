Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»

Себежскому району будет присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Как сообщает пресс-служба администрации региона, такое решение приняли члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов. Заявка также поступила от Невельского района.

Заседание провел 22 июня глава региона Михаил Ведерников. Представители муниципалитетов выступили с подробными докладами, в которых рассказали об историческом прошлом, вкладе района в партизанское движение области, основных достижениях и заслугах подпольщиков. Комиссия приняла решение на основе анализа представленной информации и архивных документов.

- Мы сейчас на стыке поколений. Мы отдаем дань уважения тем, кто ковал Победу, и показываем пример в сохранении памяти будущим поколениям. В этом году побеждает бесспорно Себежский район, — подвел итог голосованию председатель комиссии, губернатор Михаил Ведерников. Он также отметил, что Невельскому району будут направлены рекомендации, после выполнения которых заявку от муниципалитета в следующем году можно рассматривать в приоритетном порядке.

С этого года районы - обладатели почетного звания «Край партизанской славы» будут получать из областного бюджета ежегодную дотацию в размере 500 тыс рублей. Эти средства они смогут направить на организацию мероприятий патриотической направленности.