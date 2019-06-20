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Общество

Пациенты псковского онкоцентра пожаловались Путину на нехватку врачей-специалистов

20 июня 2019 года, 13:11

Съемочная группы канала «Россия 1» вышла на прямую связь с президентом Владимиром Путиным из Псковского областного онкологического диспансера, пациенты которого пожаловали на сложность записи к врачам-специалистам.

Корреспондент Антон Верницкий, находившийся в онкоцентре, обратился с этим вопросом в регистратуру, где его заверили, что никаких проблем с записью пациентов в диспансере не существует.

Тогда корреспондент отправился по коридору внутрь здания, чтобы пообщаться на эту тему с ожидающими приема пациентами.

«Я только номерочек ждала три недели», - сказала пожилая женщина.

«Не хватает специалистов», - тут же подхватила другая женщина. «Все врачи уезжают от нас. Видимо маленькая зарплата, недостойная».

«Об этом же говорил губернатор Псковской области, поздравляя медиков с праздником. Он сказал, что в регионе недоукомплектованность приблизительно 43%», - добавил Антон Верницкий. «Как решить проблему этого шикарного центра?».

Владимир Путин, отвечая этот на вопрос, констатировал наличие проблемы нехватки кадров.

«Ключевой задачей в этом плане является повышение зарплат», - сказал он.

Напомним, на днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с медиками предложения по решению кадрового дефицита. Глава региона заметил, что необходимо пересмотреть подходы к работе системы здравоохранения.

«Все поступившие предложения и пожелания будут тщательно рассмотрены, изучены и по ним будут даны соответствующие поручения», - сказал он.

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