Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область собирается войти в государственную программу развития сельских территорий

11 июня 2019 года, 15:44

Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий. С такой инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников во время визита вице-премьера Алексея Гордеева в псковский регион.

Благодаря этой программе, рассчитанной на 2020 – 2025 годы, повысится качество жизни на селе и улучшится демографическая ситуация в малых населенных пунктах.

Этот вопрос детально обсуждался 11 июня на встрече с аграриями в областном центре.

«От того, насколько мы откровенно обсуждаем вопросы развития аграрного сектора, будет зависеть помощь региону на федеральном уровне», - уточнил Михаил Ведерников.

По словам губернатор, за последние 5 лет Псковская область достигла в сельском хозяйстве неплохих результатов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пару пьяных хулиганов, разукрашивающих стену в Пскове, задержали полицейские
Зампред правительства Алексей Гордеев изучил продукцию Псковского молокозавода
Москвичка Софья Шамраева презентует в Пскове книгу, посвященную истории Ганзы
Михаил Ведерников – жителям региона: Россия начинается с каждого из нас. С праздником!
«Псков-747» и «Луки-Энергия» заработали современные искусственные поля для региона
В сентябре жители Псковской области попробуют на сутки отказаться от автомобилей
Новый заместитель губернатор по ЖКХ назначен в Псковской области
«Кей-граб» состоится сегодня вечером в Великих Луках только при хорошей погоде
Специалисты со всей России приедут в Псков на международную библиотечную конференцию

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
11 июня 11:54

Лежачих больных в Пскове будут обслуживать на дому

Медики уже начали создавать базу данных пожилых пациентов

Общество
11 июня 10:19

Даёшь молодёжь!

Молодежный центр Пскова презентовал новую версию своего сайта с общей молодежной афишей, точной информацией о трудоустройстве и удобным интерфейсом

Общество / Здоровье
10 июня 14:26

Скрытая угроза

Псковская область относится к числу благополучных по ВИЧ-инфекции. Надолго ли?