Псковская область собирается войти в государственную программу развития сельских территорий

Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий. С такой инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников во время визита вице-премьера Алексея Гордеева в псковский регион.

Благодаря этой программе, рассчитанной на 2020 – 2025 годы, повысится качество жизни на селе и улучшится демографическая ситуация в малых населенных пунктах.

Этот вопрос детально обсуждался 11 июня на встрече с аграриями в областном центре.

«От того, насколько мы откровенно обсуждаем вопросы развития аграрного сектора, будет зависеть помощь региону на федеральном уровне», - уточнил Михаил Ведерников.

По словам губернатор, за последние 5 лет Псковская область достигла в сельском хозяйстве неплохих результатов.