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Общество

Жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России

10 июня 2019 года, 14:03

В среду, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России. В городах и районах запланированы праздничные события.

Торжества откроет конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», он состоится 11 июня. Также гостей праздника ожидает встреча с представителями национальных организаций и казачества. А непосредственно 12 июня в Доме офицеров откроется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой.

Также в День России запланированы концерты, в частности, хореографический коллектив под руководством Ирины Казимир, расскажет языком танца о величии России. Зрители увидят более 25 номеров различной тематики: народные, патриотические, национальные и танцы, раскрывающие тему А.С. Пушкина. 

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