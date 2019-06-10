В среду, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России. В городах и районах запланированы праздничные события.

Торжества откроет конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», он состоится 11 июня. Также гостей праздника ожидает встреча с представителями национальных организаций и казачества. А непосредственно 12 июня в Доме офицеров откроется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой.

Также в День России запланированы концерты, в частности, хореографический коллектив под руководством Ирины Казимир, расскажет языком танца о величии России. Зрители увидят более 25 номеров различной тематики: народные, патриотические, национальные и танцы, раскрывающие тему А.С. Пушкина.