Владимир Путин присвоил аэропорту Пскова имя княгини Ольги

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Пскова имя святой княгини Ольги. Указ главы государства от 31 мая 2019 года опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Всего имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, присвоены сорока российским аэропортам.

Напомним, что имя для аэропорта Пскова выбирали жители всей Псковской области в несколько туров. Губернатор Михаил Ведерников также принимал участие в голосовании.

Во время конкурса псковичи устроили стрит-арт акцию: рисовали в центре города портреты великих земляков, которые позже выставили в аэропорту. В тройку лидеров вошли княгиня Ольга, Василий Маргелов, Александр Невский. В итоге победителем стало имя княгини Ольги.

Отметим, одним из инициаторов акции был митрополит Псковский и Порховский Тихон.