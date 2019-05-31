Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Владимир Путин присвоил аэропорту Пскова имя княгини Ольги

31 мая 2019 года, 12:35

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Пскова имя святой княгини Ольги. Указ главы государства от 31 мая 2019 года опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Аэропорт Пскова имени святой княгини Ольги
Фото из социальных сетей
Всего имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, присвоены сорока российским аэропортам.

Напомним, что имя для аэропорта Пскова выбирали жители всей Псковской области в несколько туров. Губернатор Михаил Ведерников также принимал участие в голосовании.

Во время конкурса псковичи устроили стрит-арт акцию: рисовали в центре города портреты великих земляков, которые позже выставили в аэропорту. В тройку лидеров вошли княгиня Ольга, Василий Маргелов, Александр Невский. В итоге победителем стало имя княгини Ольги

Отметим, одним из инициаторов акции был митрополит Псковский и Порховский Тихон. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

62 коллектива приедут в Псков для выступления в Ганзейские дни
Муниципалитеты Псковской области стали победителями федерального конкурса проект по созданию комфортной среды
Потенциал Псковской области на ПМЭФ впервые будет представлен на стенде
Депутат Госдумы: Рывок в развитии Псковской области заметен на федеральном уровне
Елена Бибикова: Губернатор не боится открыто говорить о проблемах жителей Псковской области
Общественник поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за помощь в ликвидации опасной свалки
С 5 июня перекроют движение на Северном обходе вокруг Пскова
Первая смена начала работать в детских лагерях Псковской области
Псковским родителям рассказали, какие простые правила помогут спасти жизнь и здоровье

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псков в проекте «Великие имена России»
Аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников.

Транспорт
22 мая 10:19

Едем без денег

С 20 мая во всех автобусах Пскова можно расплатиться банковской картой. Какие еще нововведения ждут пассажиров общественного транспорта

Транспорт
25 февраля 17:01

Прямиком в Петрозаводск

«Ласточку» по новому маршруту проводили с перрона в Пскове

Транспорт / Автопарк
10 декабря 14:12

Вылечить автопарк

14 вопросов о работе «Псковпассажиравтотранса» новому руководителю Николаю Киянцу