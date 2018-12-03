В борьбе за имя для аэропорта Пскова побеждает княгиня Ольга

Завершился финальный этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирали дополнительные названия для 47 крупных аэропортов страны. Голосование было остановлено ровно в полночь по московскому времени.
В голосовании за имя псковского аэропорта большинство голосов отдано кандидатуре княгини Ольги (45% голосов). Официально победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщается на официальном сайте великиеимена.рф.
Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».
Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.