Псковским родителям рассказали, какие простые правила помогут спасти жизнь и здоровье

Для школьников приближающееся лето означает долгожданный отдых, свободное время и приятные впечатления. В преддверии этого прекрасного периода филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» призывает детей и их родителей обратить внимание на меры безопасного обращения с электричеством.

Категорически запрещается заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений, открывать двери трансформаторных подстанций, электрощитов. На всех электроустановках имеются предупреждающие знаки или плакаты по электробезопасности. Пренебрегать ими, а тем более снимать или срывать их недопустимо. Помните, что электричество может убить даже на расстоянии без контакта с токоведущими частями.

Недопустим подъем посторонних лиц на опоры и линии электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят воздушные ЛЭП. К трагическим последствиям может привести прикосновение к любым проводам. Проходя вблизи воздушных ЛЭП, убедитесь, что на пути нет провисших или оборванных проводов.

Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя подходить ближе чем на 8 метров. Если вы заметили такой провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами.

Смертельно опасно набрасывать предметы на провода или пытаться снять с проводов посторонние предметы — ветки, проволоку, воздушных змеев, веревки и т. д.

Смертельно опасно, не имея специальной подготовки, самостоятельно производить ремонт электроустановок, чинить проводку или несанкционированно подключаться к электрической сети. Эти факторы являются самыми распространенными причинами электротравм.

Категорически запрещается строить сооружения, складировать дрова, сено или другие предметы под воздушными линиями. Запрещается загромождать посторонними предметами доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить несогласованные погрузочно-разгрузочные работы, в том числе с применением кранов и вышек.

Участие в воровстве с энергообъектов смертельно опасно для жизни и уголовно наказуемо.

Рыбалка вблизи ЛЭП запрещена, поскольку удочка при контакте с проводами сама становится проводником электрического тока. Проносить удочку рядом с воздушными линиями можно, лишь опустив ее параллельно земле.

Недопустимо находиться в грозу рядом с водоемом — вода является отличным проводником электричества. Удар молнии распространяется в прибрежной полосе в радиусе 100 метров. При приближении грозы необходимо немедленно покинуть водоем и как можно дальше удалиться от берега.

Не игнорируйте простых правил электробезопасности, расскажите о них своим детям! Помните, что электричество не прощает ошибок!

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение, энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. При обнаружении обрывов проводов линий электропередачи, открытых дверей трансформаторных подстанций, распределительных щитов и других неисправностей электрооборудования необходимо:

— организовать охрану места повреждения электроустановок с целью недопущения приближения людей;

— немедленно сообщить об обнаруженных неисправностях.