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Политика / Власть

Михаил Ведерников рассказал, как переломить демографический крест Псковской области

30 мая 2019 года, 15:35

Вопрос о демографии прозвучал первым от депутатского корпуса после выступления губернатора Михаила Ведерникова в областном Собрании с отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

«Приятно видеть улучшения не только на мониторе, но и в реальной жизни, - оценил доклад главы региона лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. - Один из самых важных вопросов – демографиечская ситуация, с 89-го года убыль населения составила около 200 тысяч человек. При этом мы видим отток специалистов, которые из-за низкого уровня зарплат уезжают в Петербург и Москву. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу».

«Мы на консультациях с фракциями уже пошутили по этому поводу: мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы детей рождалось побольше», - начал губернатор с шутки, но потом отвечать предельно серьезно.

В частности, он отметил, что у жителей области, в том числе, в районах, должна быть возможность после школы детей водить на развивающие занятия.

Будем делать районные дома культуры в поселениях, - сообщил Михаил Ведерников. - Мы нашли понимание у бизнеса. Например, подрядчики, которые строят Дновскую школу, готовы сделать проектный офис в районном Доме культуры, сделать хороший ремонт и завезти оборудование.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Также губернатор отметил необходимость перестройки работы университета. Это наше будущее, здесь должны готовить специалистов, которые нужны будут не сегодня даже, а завтра.

«И с учетом того, что у нас такой большой дефицит кадров и в медицине, и в образовании, нужно попасть в федеральную программу переселения соотечественников, - считает губернатор, - чтобы они закрывали жизненно необходимые вакансии».

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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