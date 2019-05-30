Михаил Ведерников рассказал, как переломить демографический крест Псковской области

Вопрос о демографии прозвучал первым от депутатского корпуса после выступления губернатора Михаила Ведерникова в областном Собрании с отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

«Приятно видеть улучшения не только на мониторе, но и в реальной жизни, - оценил доклад главы региона лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. - Один из самых важных вопросов – демографиечская ситуация, с 89-го года убыль населения составила около 200 тысяч человек. При этом мы видим отток специалистов, которые из-за низкого уровня зарплат уезжают в Петербург и Москву. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу».

«Мы на консультациях с фракциями уже пошутили по этому поводу: мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы детей рождалось побольше», - начал губернатор с шутки, но потом отвечать предельно серьезно.

В частности, он отметил, что у жителей области, в том числе, в районах, должна быть возможность после школы детей водить на развивающие занятия.