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Политика

Александр Котов поможет найти в Пскове новое место для «Лесопилки» и других приютов для животных

29 мая 2019 года, 17:50

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подготовит законодательную инициативу в помощь приютам для животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В среду, 29 мая, за помощью к Александру Котову о поддержке приюта для животных «Лесопилки» обратилась учитель школы-лицея №20, заведующая кафедрой иностранных языков Елена Ашастина.

Представитель общественности сообщила, что псковичам удалось собрать один миллион рублей на то, чтобы отстоять приют для животных, но собственник в итоге продал помещение втридорога. Елена Ашастина попросила парламентария помочь найти новое место для приюта в черте города.

Общественники обратили внимание на закон, принятый в Ленинградской области, в котором земельные участки для размещения приютов содержания безнадзорных животных могут предоставляться без проведения торгов. Большинство приютов содержат на благотворительной основе некоммерческие организации, из-за отсутствия средств они не могут участвовать в торгах на право аренды земельного участка.

Елена Ашастина предположила, что подобный порядок в Псковской области помог бы и «Лесопилке» и, в случае необходимости, другим приютам.

Александр Котов поддержал предложение и пообещал помочь.

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