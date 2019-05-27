Специальные автобусы довезут псковичей на праздник в честь 75-летия Берлинского полка

На место проведения воздушного парада в честь 75-летия Берлинского полка в Пскове зрители смогут добраться на специальных автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Для того, чтобы попасть на праздник, нужно будет сесть на автобус №4, доехать до временной остановки на повороте на контрольно-пропускном пункте Крестовского шоссе и пересесть на специальный автобус, который доставит всех желающих к месту проведения парада. Ходить он будет с 9 утра.
С 11.00 до 11.55 – Торжественный митинг, посвященный 75-летию образования 334 Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка.
С 12.00 до 12.20 – Воздушный парад (пролет самолетов Военно-транспортной авиации с десантированием военнослужащих Воздушно-десантных войск, показательные выступления воинов-десантников 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
С 12.20 до 14.00 – Праздничный концерт.
Кроме того, гостям праздника покажут вооружение и военную технику.