Небо над Псковом в первый день июня раскрасят в цвета российского триколора

Берлинский военно-транспортный авиационный полк, который дислоцируется в Крестах, 1 июня отметит 75-летие со дня образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Праздник начнётся с показа наземной и авиационной техники в 10.00. Все желающие смогут побывать в кабинах самолетов и вертолетов. В 11.00 состоится построение личного состава полка и награждение лучших военнослужащих.

В 11.45 начнётся воздушный парад с участием десяти типов самолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации. Затем зрителей ожидает сброс воды из трёх самолетов, окрашенной в цвета российского триколора. Чуть позже пройдут показательные выступления десантников.

Завершится парад отстрелом ракет с самолёта. Далее гостей праздника ожидает концерт, во время которого будет работать полевая кухня и пункт приёма на контрактную службу.