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Общество

Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова

21 мая 2019 года, 12:55

Наши древние храмы будут ремонтировать 600 волонтеров в течение 10 дней в рамках одноименного проекта в Пскове и Псковском районе. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По словам митрополита Тихона, многие из древних псковских памятников запущены и требуют восстановления.
Фото предоставлено организаторами проекта «Наши древние храмы».
Инициатива по восстановлению храмов нашла широкий отклик у жителей Пскова. 600 волонтеров будут трудиться в 30 храмах и церквях Пскова и Псковского района. А уже начиная с июля проект приобретет более широкий масштаб: в Псковской области, по призыву Псковской епархии, начнут работать уже 2 тысячи волонтеров со всей России – ежедневно ремонтом храмов и церквей будут заниматься по 200 человек.

Под руководством местной охраны памятников и архитекторов мы сделаем все возможное для того, чтобы наши храмы были уютнее, красивее, чтобы они не так болели, как болеют сейчас. Правильное и хорошее это дело.



Митрополит Псковский и Порховский Тихон
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