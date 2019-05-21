Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова

Наши древние храмы будут ремонтировать 600 волонтеров в течение 10 дней в рамках одноименного проекта в Пскове и Псковском районе. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Наши древние храмы будут ремонтировать 600 волонтеров в течение 10 дней в рамках одноименного проекта в Пскове и Псковском районе. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Под руководством местной охраны памятников и архитекторов мы сделаем все возможное для того, чтобы наши храмы были уютнее, красивее, чтобы они не так болели, как болеют сейчас. Правильное и хорошее это дело.