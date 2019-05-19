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Общество

Ветеранов в Псковской области обследуют выездные врачебные бригады

19 мая 2019 года, 12:50

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе будут проведены выездные медицинские обследования ветеранов. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в Инстаграм.

«С такими неравнодушными людьми, как Галина Неваленная, нам по пути», - написал глава региона в соцсети.
Фото Сергея Герасимова.
На рабочей встрече с главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Невалённой глава региона попросил организовать выездные бригады врачей для обследования ветеранов на дому и подумать над новыми формами поддержки специалистов, которые могли бы заинтересовать выпускников медицинских высших учебных заведений.

«Со своей стороны расширяем меры поддержки специалистов и продолжаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений», - добавил Михаил Ведерников.

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