Ветеранов в Псковской области обследуют выездные врачебные бригады

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе будут проведены выездные медицинские обследования ветеранов. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в Инстаграм.
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе будут проведены выездные медицинские обследования ветеранов. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в Инстаграм.
«Со своей стороны расширяем меры поддержки специалистов и продолжаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений», - добавил Михаил Ведерников.