Начался сбор средств на дорогостоящее лечение псковской журналистки Виктории Голубковой

Главному редактору Центра деловой информации Виктории Голубковой требуется дорогостоящая операция. Как сообщает Псковское агентство информации, в январе нынешнего года медики поставили ей диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.

С января по май Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а затем в Петербурге. Было четыре курса химиотерапии, которая не оказала ожидаемого врачами эффекта.

Коллеги из-за рубежа нашли для Виктории вариант лечения в Праге (Чехия) в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и готова принять Викторию в любой момент и на льготных финансовых условиях.

Журналистское сообщество Псковской области просит оказать помощь в финансировании лечения. Объявлен сбор средств.

Виктория Голубкова работает в региональных СМИ более 20 лет. Она начинала в газете «Псковская правда», затем работала в газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», в «АиФ», на ПЛН. В течение 8 лет Виктория возглавляет редакцию ЦДИ.

Реквизиты для перечисления средств:

Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».

Кроме того, перечислить средства можно через «Сбербанк. Онлайн» и банкоматы банка. В меню достаточно выбрать раздел «Благотворительность», затем - «Фонд святой княгини Ольги» и заполнить необходимые поля. Этот способ перечисления благотворительных средств проще и быстрее.