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Общество

Врио главреда «Псковской правды» Юлия Шарипова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

17 мая 2019 года, 09:20

Врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Торжественное награждение состоялось 16 мая в Сочи на Медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Юлия Шарипова стала лауреатом всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость».
Фото из личного архива Юлии Шариповой.
Работа Юлии Шариповой «Буквально» посвящена архитектурной форме на берегу реки Великой в Пскове «Россия начинается здесь», которая стала фигурантом громкого судебного разбирательства.

Также лауреатами конкурса от Псковской области стали обозреватель газеты «Аргументы и факты – Псков» Ирина Каплан, журналист «МК – Псков» Ольга Миронович и корреспондент портала «Наш Псков» София Грунсберг. Лауреатов конкурса определили по результатам двух туров оценки. По решению Общественного Совета Фонда им присуждается персональная премия.

Победители со всей страны собрались в Сочи на медиафорум ОНФ и получили возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, на пленарном заседании Медиафорума Общероссийского народного фронта 16 мая в Сочи Владимир Путин ответил на вопрос псковской журналистки Юлии Шариповой о проблеме возрастных маркировок в СМИ и выразил надежду на решение вопроса.

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