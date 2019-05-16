Владимир Путин согласился с псковской журналисткой

Свой вопрос, касающийся возрастной маркировки информационной продукции, президенту России на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи задала врио главного редактора «Псковской правды» Юлия Шарипова.

Представитель псковского СМИ рассказала о проблеме, с которой приходится сталкиваться редакции издания. Заключается она в том, что газета уже ни один раз получала иски от Роскомнадзора за нарушение возрастной маркировки при публикации афиш зрелищных мероприятий. Ведь чёткого понимания между маркировкой 0+ и 6+ до сих пор нет. Может стоит изменить законодательство и оставить только маркировку 18+, поинтересовалась она.

«Я с вами согласен, я сам иногда смотрю с удивлением. Трудно разобраться в этих «плюсах», грань, конечно, очень зыбкая, - заметил президент. - Давайте будем считать, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению. Надеюсь, решим его в соответствии со здравым смыслом».