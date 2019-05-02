Псковский губернатор жестко раскритиковал ремонт дорог и уборку города: «Не прокатит»









2 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой администрации региональной столицы Александром Братчиковым объехали улицы города. Целью стал мониторинг ситуации с ремонтом дорог и их уборкой. Результаты такого объезда Михаил Ведерников опубликовал на своей странице в инстаграме.

«Всем было сказано: принесите в Псковавтодор образцы материалов, согласуйте план гарантийного ремонта, чтобы качественно сделать один раз, и чтобы работа была принята. Нет, опять начали кроить, причем местами так, что это не поддается никакому здравому смыслу. Вдруг прокатит. НЕ ПРОКАТИТ», - написал губернатор и сопроводил обращение к подрядчикам серией фотографий.

По его словам, такие работы принимать не станут. «Будут переделывать до посинения, пока не сделают так, как положено», - пообещал Михаил Ведерников.

«Такого хамства по отношению к людям я не видел давно! Самое плохое в этой истории - перекрытые улицы, которые создают неудобства для жителей и гостей города», - подчеркнул глава региона.

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Много претензий, по его словам, и к уборке улиц.

«Песок на зубах», - возмутился Михаил Ведерников, добавив, что ему надоело играть в дипломатию и он надеется на благоразумие подрядчиков.

Больше всего претензий у губернатора к компании, ответственной за уборку центра, ООО «Чистый Град». «Если ситуация не изменится, скоро жители города увидят лица и узнают фамилии учредителей, а городская власть начнёт работу по расторжению контракта», - резюмировал Михаил Ведерников.



