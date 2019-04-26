Псков стал 60-м городом, куда прибыл поезд с военной техникой террористов из Сирии

В пятницу, 26 апреля, на железнодорожный вокзал Пскова прибыл поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением в рамках Всероссийской акции «Сирийский перелом». Участником акции стали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».
Символично, что состав с передвижной выставкой прибыл в Псков – город воинской славы. Псков – шестидесятый по счёту город, куда прибыл этот эшелон. Это тоже очень символично, ведь такого совпадения не было ни в одном регионе. У жителей и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с вооружением террористов.
Александр Гуцан,
полномочный представитель президента в СЗФО
Эта акция – свидетельство героизма и мужества наших бойцов. Террористы причинили много страданий людям, но наша армия – это гарант защиты. Выставка наглядно показывает ужасы войны. Смотрите и делайте выводы. Желаю всем мирного неба над головой.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Глава региона отметил, что несколько лет работал на Сереном Кавказе и видел, как сирийские дети искренне благодарили русских солдат и, не зная языка, признавались в любви в России.
В рамках акции «Сирийский перелом» в ряды военно-патриотической организации «Юнармия» приняли 150 юных псковичей.