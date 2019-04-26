Псков стал 60-м городом, куда прибыл поезд с военной техникой террористов из Сирии

Символично, что состав с передвижной выставкой прибыл в Псков – город воинской славы. Псков – шестидесятый по счёту город, куда прибыл этот эшелон. Это тоже очень символично, ведь такого совпадения не было ни в одном регионе. У жителей и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с вооружением террористов.



