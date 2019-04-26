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Общество

Псков стал 60-м городом, куда прибыл поезд с военной техникой террористов из Сирии

26 апреля 2019 года, 13:11

В пятницу, 26 апреля, на железнодорожный вокзал Пскова прибыл поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением в рамках Всероссийской акции «Сирийский перелом». Участником акции стали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Символично, что состав с передвижной выставкой прибыл в Псков – город воинской славы. Псков – шестидесятый по счёту город, куда прибыл этот эшелон. Это тоже очень символично, ведь такого совпадения не было ни в одном регионе. У жителей и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с вооружением террористов.


Александр Гуцан,
полномочный представитель президента в СЗФО

Эта акция – свидетельство героизма и мужества наших бойцов. Террористы причинили много страданий людям, но наша армия – это гарант защиты. Выставка наглядно показывает ужасы войны. Смотрите и делайте выводы. Желаю всем мирного неба над головой.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Глава региона отметил, что несколько лет работал на Сереном Кавказе и видел, как сирийские дети искренне благодарили русских солдат и, не зная языка, признавались в любви в России.

В рамках акции «Сирийский перелом» в ряды военно-патриотической организации «Юнармия» приняли 150 юных псковичей.

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