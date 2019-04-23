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Общество

Стало известно, когда отключат отопление в квартирах жителей Пскова

23 апреля 2019 года, 12:10

Отопление в Пскове отключат только после получения уточненных данных у метеорологов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данные относительно дневных и ночных температур в ближайшие семь дней городские службы уже запросили. Связано это с тем, чтоб не повторить прошлогоднюю ошибку, когда отопление было отключено 23 апреля, а спустя два дня из-за резкого похолодания все отопительные системы были снова запущены.

Как только будут установления для отключения отопления температурные показатели, городская администрация издаст постановление, которое доведут до сведения отвечающих за отключение тепла служб, в том числе и Управляющие организации.

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