Стало известно, когда отключат отопление в квартирах жителей Пскова

Отопление в Пскове отключат только после получения уточненных данных у метеорологов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данные относительно дневных и ночных температур в ближайшие семь дней городские службы уже запросили. Связано это с тем, чтоб не повторить прошлогоднюю ошибку, когда отопление было отключено 23 апреля, а спустя два дня из-за резкого похолодания все отопительные системы были снова запущены.

Как только будут установления для отключения отопления температурные показатели, городская администрация издаст постановление, которое доведут до сведения отвечающих за отключение тепла служб, в том числе и Управляющие организации.