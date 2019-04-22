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Общество

Глава Усвятского района может стать директором областного Фонда капитального ремонта

22 апреля 2019 года, 14:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил главе Усвятского района Виктору Иващенко новое место работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Виктор Иващенко поблагодарил Михаила Ведерникова за высокую оценку его труда и доверие.
Фото Сергея Герасимова.
Глава региона рекомендовал Виктору Иващенко занять место заместителя директора, а в последствии принять участие в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что профессионализм и знания Виктора Владимировича будут полезны и послужат на благо жителей региона.

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