Стали известны имена пяти псковичей, которые отправятся на завтрак с губернатором

В Пскове 18 апреля состоялся финал конкурса «Лидер года». Свои проекты на сцене драмтеатра защитили финалисты. Как передает корреспондент «Псковской правды», по итогам конкурса названы имена пяти победителей. Ими стали Татьяна Николаева, Нина Витковская, Михаил Васильев, Виталий Рахманов, Павел Обееренко.

«Все получилось круто! – прокомментировал итоги конкурса губернатор Псковской области Михаил Ведерников, по инициативе которого проходило состязание. – Все 300 человек, которые участвовали – победители! Вы приняли вызов! Из проекта ввыйдете другими людьми. У вас появились новые знакомства, коммуникации, навыки. Все это поможет вам в дальнейшем. Впервые в области проходил подобный проект, и мы рассчитываем, что он стает ежегодным. У меня уже есть в голове несколько кадровых решений. Все мы – большая команда, которая будет работать на благо Псковской области. И для этого необязательно становиться чиновником».

Как ранее сообщала «Псковская правда», победители конкурса получат возможность пройти стажировку в органах госвласти, попадут в кадровый управленческий резерв и отправятся на деловой завтрак с Михаилом Ведерниковым.