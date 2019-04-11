Новое название утвердили для Пушкинского праздника поэзии

Пушкинский праздник поэзии, который ежегодно проходит в Пушкинских Горах в начале июня, получил новое название – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Новое название было утверждено 11 апреля на совещании по подготовке и проведению Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника президента Российской Федерации Владимира Толстого, которое проходит в Научно-культурном центре Пушкинского музея-заповедника.

Участниками совещания стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель проекта, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и представители федеральных профильных ведомств.

Кроме того, в ходе совещания стала известна предварительная афиша Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит на Псковской земле более 50 лет – с 1967 года. В числе его учредителей были Ираклий Андроников, Семен Гейченко, Павел Антокольский. В нем принимали участие самые известные поэты и писатели СССР, представители мировой литературы.