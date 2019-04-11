Известна предварительная афиша Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

Стали известны детали Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также его предварительная афиша. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году на поэтической поляне организуют четыре сцены. В тематической «русской деревне» представят театр русской кухни, пройдут мастер-классы, смотрины народных костюмов разных регионов, продемонстрируют обряд русской свадьбы.

Еще одну площадку посвятят этноспорту – играм 19 и 20 веков. Здесь проведут соревнования «борцов за вороток», а также Всесоюзный чемпионат по «свайке» — древней игре, в которую играл Пушкин. Участниками площадки станут именитые спортсмены Алексей Немов и Федор Емельяненко.

Для гостей поляны будет работать и интерактивная зона «Ленфильма», где развернется съёмочная площадка с участием известных актеров.

В этом году вновь организуют сцену на воде в Бугрово. На этой площадке выступят популярные музыканты и коллективы. Ожидаются выступления группы «Кватра», поэтессы Веры Полозковой и музыканта Петра Налича.

7 июня в Пскове в 18.30 пройдет Пушкинский бал, а в 20.00 откроется международная конференция учителей словесности.

Основной день празднеств намечен на 8 июня. В сельце Михайловском, на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

В 10.30 состоится лития на могиле Пушкина. В 11.00 пройдет парад участников и гостей праздника. Ожидается, что открывать парад будут 220 Пушкиных.

Закрытие мероприятия запланировано на воскресенье, 9 июня, музыкальным спектаклем «Евгений Онегин» в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове.

Напомним, 11 апреля было утверждено новое название для Пушкинского праздника поэзии.

Отметим, в ходе совещания по подготовке и проведению Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области митрополит Псковский и Покровский Тихон представил свой проект театральной постановки «Метаморфозы Пушкина», посвящённой 220-й годовщине со дня рождения поэта. По его словам, проект поможет раскрыть поэта с новой стороны.