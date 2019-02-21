Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская правда» стала самым цитируемым печатным СМИ региона

21 февраля 2019 года, 16:38

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Псковской области за 2018 год. Среди печатных СМИ региона «Псковская правда» занимает самую высокую строчку рейтинга. Это самый высокий показатель годового роста среди СМИ первой десятки.

В общий топ-10 самых цитируемых в регионе изданий вошли: Псковское агентство информации (второе место с индексом цитируемости 37,04), газета «Псковская правда» (четвертое место с индексом цитируемости 18,25) и газета «Комсомольская правда - Псков» (десятое место с индексом цитируемости 3,74). По данным медиарейтинга, газета «Псковская правда» в 2018 году поднялась вверх на пять позиций.

Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 49 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лже-адвокаты выманили у пенсионерки из Пыталово почти 100 тысяч рублей
Михаил Ведерников: Ратный подвиг разведчиков должен оставаться в наших сердцах
Житель Владимира приехал в Псков и убил брата накануне его Дня рождения
До 5 марта проездные на ближайший месяц псковичи смогут купить у кондуктора
Погибших в Чечне псковских разведчиков вспоминают сегодня родственники и сослуживцы
Александр Седунов: Мы готовы к выполнению тех поручений, которые обозначил Владимир Путин
Ольга Бердечникова: Жду от «ART-ели» новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии
Пять короткометражных фильмов покажут сегодня вечером в проектном офисе «Команды 2018»
Александр Котов: Депутаты готовы подключиться к работе по перерасчету пенсий

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
21 февраля 11:02

Бот в помощь

Как отследить нужный автобус с точностью до минуты

Общество / Образование
21 февраля 10:33

Это космос!

Из чего сделан псковский «Кванториум»

Общество / Армия
21 февраля 10:14

Трофеи войны

«Джихад-мобили» и другую захваченную у сирийских боевиков технику привезут в Псков на поезде