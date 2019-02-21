«Псковская правда» стала самым цитируемым печатным СМИ региона

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Псковской области за 2018 год. Среди печатных СМИ региона «Псковская правда» занимает самую высокую строчку рейтинга. Это самый высокий показатель годового роста среди СМИ первой десятки.

В общий топ-10 самых цитируемых в регионе изданий вошли: Псковское агентство информации (второе место с индексом цитируемости 37,04), газета «Псковская правда» (четвертое место с индексом цитируемости 18,25) и газета «Комсомольская правда - Псков» (десятое место с индексом цитируемости 3,74). По данным медиарейтинга, газета «Псковская правда» в 2018 году поднялась вверх на пять позиций.

Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 49 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.