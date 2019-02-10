Реализацию совместных общественно-значимых инициатив обсудили Михаил Ведерников и Владыка Тихон

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном по реализации совместных общественно-значимых проектов, сообщает Pskov.ru

В конце прошлого года Псковская епархия вышла с инициативой создания в Пскове современного молодежного центра. В ходе встречи стороны обсудили концепцию будущего учреждения и ряд организационных вопросов. По замыслу, это будет место проведения спортивных, образовательных и культурных мероприятий, повседневного досуга всей семьи, которое будет нести в себе и духовно-просветительскую функцию. Строительство центра планируется приурочить к 800-летию Александра Невского.

Также стороны обсудили ход работ по подготовке к строительству мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в городе Пскове. В нем будет представлена вся история России с древнейших времен до наших дней, отдельный стенд планируется посвятить многовековой истории Псковской земли. Сейчас идет подбор земельного участка для строительства. Заказчиком проекта выступит Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Подчеркивая значимость проекта, Михаил Ведерников отметил, что с появлением исторического парка еще одной современной образовательной и просветительской площадкой в регионе станет больше.

На встрече Владыка озвучил идею создания в Пскове художественного лицея, где будут готовить специалистов в области прикладных искусств, реставрации и хорового пения, и обратился к Губернатору за поддержкой. Он отметил, что это проект на перспективу, дело нескольких лет, но «начинать надо сейчас». Михаил Ведерников выразил готовность оказать поддержку и в этом направлении, подчеркнув, что будет способствовать решению проблемы имеющегося дефицита кадров в этой сфере и развитию школьного хорового движения.

Кроме того, говорили о взаимодействии церкви и органов власти с социально ориентированными НКО по различным направлениям, в том числе в части антинаркотической и антиалкогольной работы с населением.

Отдельный блок рассмотренных на рабочей встрече вопросов касался мероприятий по сохранению объектов культурного наследия религиозного значения. Михаил Ведерников сообщил, что на днях были завершены процедуры по передаче незавершенного берегозащитного сооружения Снетогорского монастыря в собственность Псковской области, что позволит продолжить работу по спасению уникальной обители, и подать заявку на финансирование проектных работ. Кроме того, в феврале ожидается решение Минкультуры РФ по заявкам, которые Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Псковской епархией подал в государственную программу «Развитие культуры и туризма в 2013–2020 годы» на выделение целевого финансирования из федерального бюджета в 2019 году.