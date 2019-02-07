Новое медицинское оборудование на полмиллиарда рублей закупит Псковская область

В этом году Псковская область закупит новое медицинское оборудование на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом «Псковской правд» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Сфера здравоохранения в нашем регионе требует существенного технического обновления, и мы последовательно решаем эту задачу. Благодаря поддержке президента Владимира Путина на уровне правительства РФ принято решение о приобретении нового медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона на сумму более 500 млн рублей. Сейчас совместно с министерством здравоохранения составляем список необходимого оборудования, - сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Новую технику получат лечебные учреждения региона, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь. За счет федеральных средств планируется приобрести магнитно-резонансные томографы, цифровые рентген аппараты, рентгендиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое.

Подобное высококлассное современное оборудование позволит производить более точные диагностические исследования, оперативно выявлять различные патологии на начальных стадиях и осуществлять успешное лечение.