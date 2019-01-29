Глава Псковской области вошёл в состав нового президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в новый состав президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 28 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В обновленный состав также вошли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что президиум Государственного совета формируется для решения оперативных вопросов. Он рассматривает план работы Госовета, повестку дня его очередного заседания, а также анализирует реализацию плана работы государственного совета и его решений. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.