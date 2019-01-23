На нацпроект «Здравоохранение» в Псковской области планируют направить 740 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 22 января принял участие в семинаре Министерства здравоохранения и проектного офиса правительства РФ по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение». На мероприятии выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники обсудили целевые показатели нацпроекта в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, способы и средства их достижения, а также трудности, с которыми могут столкнуться регионы при реализации программ.

Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на 6 лет и включает в себя восемь различных направлений. В Псковской области будут реализовывать семь из них. «Работа уже начата. В числе наших приоритетов – укрепление первичного звена, совершенствование оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие детского здравоохранения и медицинского туризма. Отдельное внимание будет уделено устранению дефицита кадров и повышению уровня цифровизации регионального здравоохранения. Всего до 2024 года в Псковской области на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» планируется направить 3,2 млрд рублей, из них 740 млн рублей – в этом году. Это дополнительные средства, которые будут вложены в развитие нашей региональной медицины и в решение актуальных, поставленных Президентом задач», - сказал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.