Благодаря санавиации в 2018 году удалось спасти жизни 131 жителя Псковской обалсти

В 2018 году в Псковской области с помощью санитарно-авиационной эвакуации были спасены жизни 131 человека, в том числе пятерых детей. Двух пациентов вертолетом санавиации доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, остальных — в Псковскую областную и детскую клинические больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 51 случае больных в срочном порядке транспортировали с острыми коронарными синдромами и инфарктами миокарда, 18 эвакуаций пришлось на острые нарушения мозгового кровообращения. Более 20 пациентов доставили в профильные клиники с острой хирургической и нейрохирургической патологией, еще 9 — со сложными травмами. В шести случаях экстренная помощь потребовалась беременным. Также к санавиации прибегали в случае ожогов, отравлений, тромбозов, пневмоний и других заболеваний.

Чаще всего пациентов доставляли из Великолукской (50), Дедовичской (23) и Порховской (13) межрайонных больниц.