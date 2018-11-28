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Общество

В этом году Псковскую область посетили полтора миллиона туристов

28 ноября 2018 года, 16:51

В этом году Псковскую области посетило 1.5 млн туристов. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила директор Информационного туристского центра Анна Ремова.

По ее словам, в прошлом году количество туристов, побывавших в регионе, составило около 1 млн.

«В этом году у нас уже получается 1,5 млн. Туристы посещают Кремль, Пушкинский заповедник, Изборск. И в этом году индивидуальные туристы хотели попасть на наши Талабские острова. Даже согласно официальной статистике, у нас идет тенденция к росту турпотока», - рассказала Анна Ремова.

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